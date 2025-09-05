大麻を含む植物片0・4グラムを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は4日までに、麻薬取締法違反の疑いで、俳優の清水尋也容疑者（26）＝東京都杉並区＝と、同居する20代の女を再逮捕した。警視庁によると、清水容疑者は「吸うために持っていた」と容疑を認めている。清水容疑者は米国に留学していた20歳ごろ、招待されたホームパーティーで初めて使用したと説明。「日本で吸ったのは、高揚感やリラックス感を味わいたいと思
