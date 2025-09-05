◇男子ゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシック第1日（2025年9月4日山梨県富士桜CC（7424ヤード、パー70））首位タイに2人の“タイガ”が並んだ。蝉川は池に入れた14番パー5でパー、7番パー3チップインなど「ラッキーだった」が「タフなコースでこのスコアは100点」と話した。長野はグリーン左に大きな池がある16番であえてパーオンを捨てるなど「マネジメントして」7バーディー。「危なげない5アンダーだった」と