ふぉ〜ゆ〜の福田悠太さん、辰巳雄大さん、越岡裕貴さん、松崎祐介さんが、「ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW」製作発表に登壇しました。 【写真を見る】 【 ふぉ〜ゆ〜 】ライブエンターテインメント「ENTA!8」製作発表越岡裕貴「コント台本、宇宙規模で面白い」と自信2018年に始まり、今回で8回目を迎えるふぉ〜ゆ〜のライブエンターテインメントショー「ENTA!」。今回のキャッチフレーズは「ふぉ〜い〜」。その意味につい