4日に投打の「二刀流」から「投手専念」が発表されたDeNA・武田陸玖投手が、5日からのイースタン・リーグ日本ハム3連戦（横須賀）で、「専念」発表後初先発に臨むことが、分かった。23年ドラフト3位で山形中央高から入団した20歳は、これまでは高校通算31本塁打で、高校日本代表の主軸も務めた実績を生かし、外野手登録で二刀流に励んできた。だが、左腕として球団関係者が「今永を思い出させる切れのあるストレートを投げる