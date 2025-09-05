4人組「ふぉ〜ゆ〜」が4日、都内で舞台「ENTA！8」の製作発表を行った。歌やダンス、コントなどエンタメを詰め込んだ毎年恒例の公演。アドリブもふんだんに盛り込まれ、越岡裕貴（38）は「大枠は決まっているけど、毎公演中身が違う」と魅力を話した。辰巳雄大（38）は「おじいちゃんになってもやれていたら幸せ」と意欲。初日までに全員が39歳となり、リーダーの福田悠太（38）は「サンキュー、感謝の気持ちをギュッと込めたE