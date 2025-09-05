歌手氷川きよし（47）が4日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、全国ツアー「KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025〜KIINA'S LAND」東京公演を行った。会場を埋め尽くしたファンは開演前から拍手とKIINAコール。オープニング曲「龍翔鳳舞」のイントロが流れ、ステージ後方の扉が開くと、キンキラの金色衣装に身を包んだ、まるで仏像のような氷川が登場。「盛り上がりがすごい！さすが渋谷！フ〜！」とハイテンション。1階席から3