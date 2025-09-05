STARTO ENTERTAINMENTの4人組ユニットふぉ〜ゆ〜が4日、都内で「ENTA！8 4U．Zeep in de SHOW」制作発表会見に出席した。ライブパフォーマンスやコントなどさまざまなエンターテインメントを詰め込んだショー。18年から毎年開催しており、今年は12月12日から東京など4カ所で全18公演が行われる。18年の初演時はキャパ数千人の会場も埋まらなかったが、近年はチケットが完売になるほどの人気公演に成長。今回は「かっこい〜」「えも