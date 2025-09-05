ふぉ〜ゆ〜が４日、座長を務めるショー「ＥＮＴＡ！８４Ｕ．ＺｅｐｐｉｎｄｅＳＨＯＷ」の製作発表を東京・浅草の東洋館で行った。歌、コント、トーク、ダンスなど「ふぉ〜ゆ〜」らしさを詰め込む年末恒例のイベント。松崎祐介（３８）は「忘年会のように『いやなことがあっても来年も頑張ろう！』とみんなで乾杯したい」と心待ちにする。会見ではメンバー４人で声をそろえ、公演のテーマを「『ふぉ〜い〜』です！