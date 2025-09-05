歌手の氷川きよし（４７）が４日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで全国ツアー「ＫＩＹＯＳＨＩＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．ＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５〜ＫＩＩＮＡＳＬＡＮＤ〜」（１３都市２７公演）の東京公演初日を迎えた。氷川がきらびやかな金ピカ衣装で登場すると、会場は一瞬にして大歓声に包まれた。渋谷公会堂時代の２４歳から立ったステージ。会場の熱気に「盛り上がりがすごい！さ