気象台は、午前3時53分に、大雨警報（土砂災害）を石巻市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・石巻市に発表 5日03:53時点東部では、5日夕方まで土砂災害に、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石巻市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間5日明け方■女川町□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・