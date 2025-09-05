4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）が4日、ライブエンターテイメントショー『ENTA!8 4U. Zepp in de SHOW』制作発表に登壇した。2018年から始まったライブエンターテイメントショー。歌、ダンス、コメディ、トークといったあらゆる仕掛けが詰まったどこまでがアドリブかはわからないステージは昨年通算100公演を達成。今年は8回目を迎えるが、大先輩・DOMOTOの堂本光一は『SHOCK』シリーズで