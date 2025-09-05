四国に上陸した台風15号は今後、近畿から東海、関東に接近するでしょう。線状降水帯が発生する恐れもあり、厳重な警戒が必要です。台風15号は5日午前1時頃に、高知県宿毛市付近に上陸しました。今後、四国を横断して、夕方から夜にかけては、東海から関東の南岸に進む見込みです。湿った空気の影響で、台風が近づく前から活発な雨雲が次々と発生するでしょう。今後は、関東や東北でも雨の降り方が強まる恐れがあります。5日夜遅く