気象台は、午前3時42分に、大雨警報（浸水害）を女川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・女川町に発表 5日03:42時点東部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■女川町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間5日明け方