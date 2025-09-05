神奈川・川崎市で岡粼彩咲陽さん（当時20）が元交際相手の白井秀征被告（28）からストーカー被害を受け、その後殺害された事件で、警察庁と神奈川県警は、神奈川県警トップの本部長や捜査の指揮をした川崎臨港署の署長など43人を処分したと発表しました。神奈川県警は5日、事件の一連の対応が「不十分かつ不適切」だったとする調査結果を公表し、これを受けて川崎臨港署の署長や副署長、生活安全課の課長など5人を「戒告」や