有名漫画とのコラボ動画で、自動車盗難防止を呼びかけました。千葉県警は4日、有名漫画「サラリーマン金太郎」「俺の空」とコラボした自動車盗難防止を呼びかける動画を公開しました。動画は、「俺の空」の主人公で刑事の安田一平が、「サラリーマン金太郎」の主人公・矢島金太郎に対し、ボーナスで購入した新車が盗まれないようアドバイスするというもので、タイヤロックやハンドルロックなど、複数の盗難防止策をとることが大切