お笑いタレントの「ねづっち」さんが「ピーポくん」と登壇し、交通安全を呼びかけました。東京・足立区で開催された交通安全を学ぶイベントには、高齢者ら約450人が参加しました。警視庁の音楽隊が演奏したほか、ゲストの「ねづっち」さんは、観客と一緒に「即興なぞかけ」を行い、交通ルールと事故の防止に注意を呼びかけました。