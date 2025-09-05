気象台は、きょう（5日）午前3時2分に、洪水警報を丸亀市、三豊市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を丸亀市、坂出市に発表しました。 【写真を見る】【洪水警報】丸亀市、三豊市に発表 【5日03:02】 香川県では、5日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■丸亀市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日朝にかけて警戒3時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】5日朝に