勤務先の女子高校生に性的暴力を加えたなどとして、神奈川・横浜市内にある県立高校の教師2人が懲戒免職されました。神奈川県教育委員会によりますと、横浜市の県立高校の20代の男性教師は2025年6月、勤務先の2年生の女子生徒に私的に学校の外で会い、性行為をするなどして逮捕・起訴され、罰金の略式命令を受けたということです。男性教師は教育委員会の聞き取りに「科目の相談を受ける中で生徒と距離を置くことができず、行為に