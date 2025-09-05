PM2.5に含まれるブラックカーボン、いわゆる「すす」の成分が急性心筋梗塞のリスクを高める可能性があることを、熊本大学などの研究チームが発表しました。熊本大学などの合同研究チームによりますと、2017年4月から2019年12月までに急性心筋梗塞と診断され入院した4万4000人余りの症例を解析した結果、入院当日からその前日にかけてPM2.5の濃度が上昇すると、急性心筋梗塞のリスクが増加することが分かったということです。また、