アメリカ司法省は、トランプ大統領が住宅ローンの不正疑惑をめぐり解任を通告したFRB（連邦準備制度理事会）の理事に対する捜査を開始しました。ウォールストリート・ジャーナルは4日、関係者の話として、司法省がFRBのクック理事に対する捜査を開始したと報じました。クック氏は2021年、中西部ミシガン州と南部ジョージア州で購入した2つの住宅について、「主な住居」と書類に記載し、有利な条件で住宅ローンを受けようとした疑い