神奈川・川崎市で2025年4月、住宅の床下から岡粼彩咲陽さん（当時20）の遺体が見つかり、住人で元交際相手の白井秀征被告（28）が殺人などの疑いで逮捕・起訴された事件で、神奈川県警の一連の対応は「不適切・不十分」だったとする調査報告書が公表され、神奈川県警トップの和田薫本部長が会見を開きました。和田本部長は「被害者の女性やその親族からの相談等に対する不適切な対応について、深くおわび申し上げます」とし