NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均45523.44（+252.21+0.56%） ナスダック21602.43（+104.70+0.49%） CME日経平均先物42860（大証終比：+230+0.54%） 欧州株式4日終値 英FT100 9216.87（+38.88+0.42%） 独DAX 23770.33（+175.53+0.74%） 仏CAC40 7698.92（-20.79-0.27%） 米国債利回り 2年債 3.590（-0.027） 10年債 4.176（-0.041） 30年債 4.874（