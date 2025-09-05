中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記が4日、6年ぶりに会談し、関係を強化することで一致しました。中国習近平 国家主席「6年ぶりに金正恩総書記と再会できて、大変嬉しく思います」北朝鮮金正恩 総書記「たとえ世界の情勢が変わっても、両国人民の深い友情は変わらないと感じました」中国国営の新華社通信によりますと、習近平国家主席と金正恩総書記の会談は4日、北京の人民大会堂で行われました。2人の会