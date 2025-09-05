気象台は、午前2時49分に、大雨警報（浸水害）を下北山村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】奈良県・下北山村に発表 5日02:49時点南部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下北山村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mm