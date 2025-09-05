気象台は、午前2時42分に、大雨警報（浸水害）を善通寺市、多度津町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】香川県・善通寺市、多度津町に発表 5日02:42時点香川県では、5日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■善通寺市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日朝にかけて警戒3時間最大雨量60mm■多度津町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日朝にかけて警戒3時間最大