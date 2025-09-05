気象台は、午前2時36分に、洪水警報を熊野市、紀宝町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】三重県・熊野市、紀宝町に発表 5日02:36時点南部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊野市□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒■紀宝町□洪水警報【発表】5日昼過ぎにかけて警戒