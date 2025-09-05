声優の花江夏樹（34歳）が、8月28日に放送されたバラエティ番組「声優と夜あそび 木【小野賢章×花江夏樹】」（ABEMA）に出演。台湾で“臭豆腐”に初チャレンジした一部始終を語った。この日の冒頭、花江がアニメのイベントで訪れた台湾の話題に。前週の放送で「臭豆腐を食べてきてほしい」と指令を受けていた花江は、そのミッションを遂行し、現地で撮影した動画を番組内で公開した。するとそこには、豪快な一口で初の臭豆腐に挑