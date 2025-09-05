レディー・ガガが、9月3日に予定されていた米フロリダ公演を、“開場後”に中止した。マイアミのカセヤ・センターで「メイヘム・ボール・ツアー」のショーを行う予定となっていたが、会場で観客が開演を待っている中、キャンセルが告げられたという。これについてガガはインスタグラム・ストーリーに謝罪文をこう投稿している。「みんな、本当に申し訳ないことに、今夜のマイアミでのショーを延期せざるを得なくなってしまった」「