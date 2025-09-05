停戦後のウクライナにおける「安全の保証」について、フランスとイギリスが主催する有志連合の首脳会合が行われ、マクロン大統領は「26か国が地上などに部隊を派遣することを約束した」と発表しました。記者「今、ゼレンスキー大統領がフランス大統領府に到着しました。安全の保証について、詰めの協議が行われるとみられます」有志連合の首脳会合は4日、パリで行われ、EUのフォンデアライエン委員長のほか、オンラインも含め35か