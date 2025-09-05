気象台は、午前2時3分に、洪水警報を新宮市、那智勝浦町、古座川町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】和歌山県・新宮市、那智勝浦町、古座川町に発表 5日02:03時点南部では、5日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新宮市□洪水警報【発表】5日昼前にかけて警戒■那智勝浦町□洪水警報【発表】5日昼前にかけて警戒■古座川町□洪水警報【発表】5日昼前にかけて警戒