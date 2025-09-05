5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円高の4万2840円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては259.73円高。出来高は7188枚となっている。 TOPIX先物期近は3098ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42840