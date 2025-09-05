イタリアの有名ブランド「アルマーニ」の創設者で、世界的デザイナーのジョルジオ・アルマーニさんが4日、亡くなりました。91歳でした。「アルマーニ」は4日、「モードの帝王」と呼ばれた創設者のジョルジオ・アルマーニさんが亡くなったと発表しました。アルマーニさんは1934年にイタリア北部ピアチェンツァで生まれ、百貨店などでの勤務を経てデザイナーとなり、1975年に自身の名前を冠したブランド「ジョルジオアルマーニ」を立