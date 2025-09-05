米週間石油在庫統計（バレル・前週比）1：00 原油＋241.5万（4億2071万） ガソリン－379.5万（2億1854万） 留出油 ＋168.1万（1億1592万） （クッシング地区） 原油＋159万（2422万） ＊（）は在庫総量