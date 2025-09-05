気象台は、午前1時36分に、大雨警報（浸水害）を徳島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・徳島市に発表 5日01:36時点南部では、5日昼前まで土砂災害に警戒してください。北部では、5日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■徳島市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間5日未明■鳴門市□大雨警報