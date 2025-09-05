名古屋の栄地区で、客引きによるぼったくりの相談が増えていることなどを受け、警察官およそ100人が悪質な客引きや駐車違反の取り締まりを行いました。 【写真を見る】名古屋・栄に警察官が約100人アジア大会に向け悪質な客引きやぼたっくりを取り締まり （中警察署栄地区対策隊長梶田剛警視） 「粘り強く声をかけながら客引きをしづらい環境を作っていきたい」 ぼったくりの相談はことし180件寄せられていて、警察は来