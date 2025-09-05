ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、右肩痛で負傷者リスト入りしている佐々木について、当面はマイナー登板を続けさせる意向を示した。「パフォーマンスとして結果が出ていない。もっと球威や切れを上げる必要がある。3Aの打者相手ならもっと結果を出すべきだ」。2日の4度目のリハビリ登板では2本塁打など5回3安打4失点で、直球は最速96.9マイル（約155.9キロ）にとどまった。「うちの投手陣に入るには緊迫感を持って支配的