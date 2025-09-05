ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関７ｔｈＢＴＳながとオープン５周年記念新東通信杯」が４日に開幕した。益田啓司（４６＝福岡）が初日好発進を決めた。前半４Ｒはインから逃げ切り１着とすると、後半９Ｒは４コースからまくり差して２着を確保した。４Ｒはコンマ１０、９Ｒはコンマ１１とともにトップスタートで持ち前のＳ力が光った。ただ舟足に関しては「いい感じはしない。前半１Ｍはなんかおかしかったし、起こしで