ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」は４日、開幕した。高浜芳久（５２＝広島）は初日、８Ｒ３号艇の１走。２コースの山崎哲司が握る展開を見て、１Ｍは３コースから差しハンドル。道中は川上聡介の猛追を受けたが、２周１Ｍで振り切って２番手を確保した。「初日はノーハンマー。前検でも感じていたけど、出足やレース足がいい。伸びていくことはないが、直線も決して悪くない。後は安定板