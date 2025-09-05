ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は４日、予選３日目が行われた。前田紗希（３２＝埼玉）は４Ｒ、３コースからまくり差して１着。８Ｒではイン逃げで連勝。得点率５位タイに浮上して予選最終日を迎える。舟足も「レース足がいい。行き足もいい」と好感触。２連率２８％という数字以上の手応えをつかんでいる。前節の福岡男女Ｗ優勝戦では３日目までオール３連対と快走しながら４