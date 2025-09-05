ボートレース住之江の「吹田市制８５周年記念競走」は４日、準優勝戦が行われた。古結宏（４７＝兵庫）は宿舎では推しの「ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜」を見て過ごす。「家族で映画も見に行ったんですよ」とニッコリ。「レース場はどうしても張り詰めるので、宿舎ではゆっくり息抜きできている」とリフレッシュして今節は臨んでいたが、準優はインからコンマ２３のスタートで立ち遅れ、２号艇の高橋勲のまくりを浴び