ボートレース福岡の「公営レーシングプレス杯」は４日、予選最終日の４日目が行われた。青木蓮（２４＝埼玉）は３日目１０Ｒ、インからコンマ１０の好スタートを決めて逃げ切りを狙うも、森永淳のツケマイを浴びて悔しい２着。「完全に自分のミス」と肩を落とした。それでも相棒１１号機はパワフルそのもの。「行き足や伸び中心に良くて、どの足もいい。バランスが取れている」と、２節連続優出中の好調機にかなりの手応え