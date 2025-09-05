台風15号の影響で、東海地方はあす昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が、急激に高まる恐れがあり気象台が警戒を呼び掛けています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 愛媛県宇和島市の南西にある台風15号は、この後東寄りに進路を変えて四国に上陸のおそれがあります。東海地方にはあす昼過ぎから夕方にかけて最も接近する見込みです。 東海地方は台風