◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神はチームのCSクリンチナンバー（＝CS進出に必要な勝利数）が0になり、シーズン3位以上とCS進出が確定。19年から7年連続のAクラスで、CS進出はコロナで開催中止の20年を挟んで6シーズン連続。