◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）近本（神）が2安打で通算1071安打とし、プロ7年目の通算安打では64年の長嶋茂雄（巨）1070安打を抜いて単独2位になった。トップは10年青木宣親（ヤ）の1114安打。近本が単独トップに立つには、残り20試合で44安打が必要になる。