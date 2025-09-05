◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼簡単ではない（ネルソン、ハートウィグに限らず）誰というのは関係なく、やっぱり勝負強さと、何をするべきか（を理解している）っていうのが（大事になる）。コーチも責任がある。いい教訓ですよね。ここからまだ毎日大事なゲームが続きますから。簡単に勝っているゲームはないってこと。それだけは言わせてもらいます。