◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神が4日の中日戦に勝ち、優勝マジック点灯対象の巨人がヤクルトに敗れたため、マジックは2つ減って「4」。対象チームは巨人とDeNAになり、阪神は最短であす6日に2年ぶりのリーグ優勝が決定する。条件は阪神の2勝で巨人の2敗、DeNAの2敗か1敗1分け。