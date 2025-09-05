◇セ・リーグ阪神7-5中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神・岩貞が今季3勝目を手にした。3番手として5回から登板。先頭の石伊に安打を許しながらも無失点でしのぐと、6回も続投。2死からボスラー、山本に連打を浴び、一、三塁としたところで降板したものの、ハートウィグが火消しに成功し、無失点で終えた。「もう1アウト取れれば戦いやすい形になったかな」と反省した左腕。5日が34歳の誕生日で、ベテランらしく、「（