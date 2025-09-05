アメリカとの関税協議に臨むため、赤沢経済再生担当相が4日、ワシントンに到着しました。赤沢経済再生担当相「引き続き、相互関税についての大統領令の修正と、自動車部品関税の引き下げに関する大統領令を、一日でも早く、一刻でも早く発出するように、米側に強くはたらきかける」関税協議をめぐる赤沢経済再生担当相の訪米は10回目で、今回の協議では自動車関税の引き下げや相互関税の修正に必要となる大統領令の発出を求める方