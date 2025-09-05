9月5日(金)午前1時ごろに台風15号が高知県宿毛市付近に上陸しました。台風15号高知県宿毛市付近に上陸しました9月5日(金)午前1時ごろに台風15号は高知県宿毛市付近に上陸しました。台風15号はこのあと、西日本から東日本を東よりに進む見通しです。台風周辺の活発な雨雲がかかる四国や近畿、東海では大雨による土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒し、高波にも警戒して下さい。なお、今年、日本に上陸した台風