プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エリンギでかさ増し!ジャージャー麺」 「ニンジンチップス」 「キクラゲと卵の中華スープ」 の全3品。 不足しがちな野菜を肉みそに混ぜて。揚げたニンジンは、おやつにしても。【主食】エリンギでかさ増し!ジャージャー麺 エリンギを足してかさ増しした肉みそ。ヘルシーで家計にも優しい。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：666Kcal